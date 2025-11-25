Raphaël Jerusalmy : "Le Hezbollah rêve d'un second 7 octobre"

Invité sur i24NEWS, l’analyste et ancien officier du renseignement israélien Raphaël Jerusalmy a livré une mise en garde ferme sur les risques persistants liés aux organisations terroristes dans la région, malgré les coups portés au Hamas et au Hezbollah ces derniers mois.

Il rappelle d’abord que les accords d’échange conclus par Israël ont conduit à la libération de près de 2 000 terroristes. Un choix à double risque, dit-il : environ 30 % des détenus libérés récidivent, et un « tarif » aussi élevé peut servir de modèle aux futurs ravisseurs. L’exemple du soldat Gilad Shalit, échangé contre un millier de prisonniers, demeure emblématique. Jerusalmy doute par ailleurs qu’une éventuelle loi limitant le nombre de libérations puisse réellement être appliquée : « Celui qui détient les otages reste en position de force, surtout face à un pays qui place la vie au-dessus de tout. »

Il insiste aussi sur la dangerosité potentielle de certains détenus : la libération d’un seul homme, comme Marwan Barghouti, pourrait valoir « celle de centaines d’autres », tant son influence stratégique serait redoutable.

Sur le front libanais, Jerusalmy confirme que le Hamas envoie des centaines de recrues au Hezbollah, issues principalement de camps palestiniens du Liban. Ces nouvelles recrues sont loin du niveau de la force Radwane, mais le Hezbollah conserve environ 20 000 missiles et reçoit toujours des financements massifs de l’Iran, plus d’un milliard de dollars en 2025.

Pour Raphaël Jérusalmy, il ne fait aucun doute que la milice chiite reste animée par « le rêve d’un second 7 octobre ». Israël, assure-t-il, reste vigilant : « Si un conflit majeur éclate, le Hezbollah le regrettera amèrement. »