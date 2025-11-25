Rapport sur l’islamisme en France : "On ne peut plus reculer", affirme Valérie Boyer

Invitée ce mardi sur i24NEWS, la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, est revenue sur le rapport de 107 pages consacré à la lutte contre l’islamisme, fruit d’un travail de longue haleine mené par 29 sénateurs. Elle rappelle que certaines propositions, notamment sur le voilement des mineures, datent de 2021 : « Cela fait longtemps que nous travaillons sur ces sujets, la menace est trop importante pour attendre davantage. »

Selon Boyer, les auditions d’experts — hauts fonctionnaires, juristes, représentants des cultes, sociologues — ont confirmé l’existence d’un entrisme islamiste s’appuyant à la fois sur l’instrumentalisation des libertés et l’exploitation des failles institutionnelles. Le rapport formule 17 mesures, que la sénatrice juge « toutes urgentes ».

Parmi les propositions jugées immédiatement opérationnelles, elle cite l’interdiction du voile pour les mineures et l’interdiction du port du voile pour les accompagnatrices scolaires : « L’école hors les murs doit rester l’école. » Elle qualifie le voilement des petites filles de « maltraitance », estimant qu’il inculque une infériorité incompatible avec les valeurs républicaines : « Il n’y a pas d’égalité quand on apprend à une enfant qu’elle vaut la moitié d’un homme. »

La sénatrice défend également l’interdiction du jeûne pour les mineurs et des mesures renforcées contre l’entrisme dans les institutions, le sport et les arts martiaux. Sur le volet législatif, elle affirme que plusieurs textes « sont prêts » et pourraient être appliqués dès leur adoption par le Parlement. Reste à savoir si l’Assemblée nationale suivra : « Ce sont des mesures sur lesquelles on ne peut plus reculer. »