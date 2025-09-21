État palestinien : Dominique Reynié alerte sur les risques d’une "situation indémêlable" en France

Il met en garde contre une décision « précipitée et incohérente », qui pourrait, selon lui, aggraver les tensions et créer une situation « littéralement indémêlable » en France.

Dominique Reynié, professeur à Sciences-Po
Dominique Reynié, professeur à Sciences-PoScreenshot/ i24NEWS

À la veille de l’annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance officielle de l’État palestinien, Dominique Reynié, professeur à Sciences-Po, a mis en garde contre les conséquences d’une décision qu’il juge « précipitée » et « incohérente ». Invité ce dimanche soir dans Le Prime, il a rappelé que la France n’est « pas en mesure d’apporter les garanties nécessaires » pour assurer la disparition du terrorisme ou la stabilité dans la région.

Selon lui, cette démarche aurait dû être précédée d’un processus clair : démantèlement du Hamas, libération des otages et réforme profonde de l’Autorité palestinienne. « On commence par le résultat, la reconnaissance, alors même que les conditions préalables ne sont pas remplies », a-t-il déploré.

Dominique Reynié estime par ailleurs que cette décision répond autant à des considérations de politique intérieure qu’à des objectifs géopolitiques. Emmanuel Macron, en difficulté dans les sondages, chercherait à apaiser certaines tensions et à redorer l’image de la France à l’international. Mais pour l’universitaire, cette stratégie est risquée : « Je ne vois pas comment on peut imaginer que cette reconnaissance produira des effets positifs dans l’opinion publique. » Il craint au contraire une aggravation des tensions en France : « Après le 7 octobre, cette reconnaissance sera vue comme une première victoire encourageante pour les partisans de la cause palestinienne. »

Cette dynamique, selon lui, pourrait alimenter les revendications, les violences et l’antisémitisme, déjà très présents dans le pays. « Nous serons confrontés à une situation interne, en France comme ailleurs, qui deviendra littéralement indémêlable », a conclu Dominique Reynié, appelant à une extrême prudence dans la gestion de ce dossier explosif.

