Reconnaissance de l’État palestinien : une "gifle envoyée aux Juifs français", dénonce Robert Ménard

Lors d'une intervention sur i24NEWS ce jeudi soir dans Le Prime, le maire de Béziers, Robert Ménard, a vivement critiqué la politique étrangère d’Emmanuel Macron, notamment sur la question de la reconnaissance d’un État palestinien. Selon lui, cette décision représente « un véritable coup de poignard dans le dos d’Israël » et une « gifle envoyée aux Juifs français ».

Robert Ménard a rappelé qu’au lendemain du 7 octobre, le président français semblait déterminé à s’opposer fermement au Hamas. Pourtant, affirme-t-il, la position de l’Élysée a évolué jusqu’à soutenir aujourd’hui la reconnaissance d’un État palestinien, ce qu’il considère comme « la plus belle victoire que l’on puisse offrir au Hamas ». Tout en soulignant qu’il ne s’oppose pas à la solution des deux États sur le principe, l’élu estime qu’une telle décision, dans le contexte actuel, récompense le terrorisme et fragilise Israël.

Interrogé sur l’influence potentielle du Qatar dans ce revirement, Robert Ménard a reconnu le poids économique de l’émirat en France, mais s’est dit réticent à croire que la France puisse changer de cap sous pression étrangère. Il a rappelé que les récentes interventions israéliennes au Liban, en Iran, en Syrie et au Yémen contribuent à la sécurité régionale et à la défense des valeurs démocratiques. « Israël reste le seul État démocratique du Moyen-Orient », a-t-il martelé. Le maire de Béziers a également évoqué un possible calcul électoraliste, craignant que la sympathie d’une partie de l’électorat pour la cause palestinienne n’influence la politique française. « Je n’ose pas imaginer que le chef de l’État fasse des calculs aussi sordides », a-t-il déclaré, tout en regrettant la faiblesse du poids politique de l’électorat juif. Pour Robert Ménard, la décision d’Emmanuel Macron est incompréhensible et profondément choquante : « Je me sens insulté, comme Français et comme citoyen. »