Relations franco-israéliennes : tensions sur le dossier palestinien, coopération sur d’autres fronts

Invité du Prime ce lundi soir, Hen Feder, porte-parole de l’ambassade d’Israël en France, a reconnu un climat diplomatique tendu entre Paris et Jérusalem sur la question palestinienne.

« Sur le sujet palestinien, il n’y a pas de compréhension entre les deux parties », a-t-il affirmé, estimant que les positions respectives s’éloignent depuis la décision de la France d’annoncer sa future reconnaissance d’un État palestinien.

Toutefois, Feder a insisté sur le fait que la relation bilatérale ne se résume pas à ce dossier. « La France reste un État extrêmement important, un État ami d’Israël, avec lequel nous discutons de nombreux sujets », a-t-il souligné. Parmi ces domaines de coopération, il cite « le dossier iranien, qui est crucial pour les deux pays » ainsi que « la coordination sur la situation au sud du Liban ».

Pour Jérusalem, ces sujets stratégiques permettent de maintenir un dialogue étroit malgré les divergences sur le conflit israélo-palestinien. Feder a rappelé que les deux pays partagent des intérêts communs en matière de sécurité régionale et de lutte contre les menaces, même si « les désaccords sur la question palestinienne restent profonds ».

En conclusion, le porte-parole a résumé la relation par une formule nuancée : « Cela dépend des sujets. Sur certains, nous sommes en désaccord total ; sur d’autres, nous travaillons main dans la main. »