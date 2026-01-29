Renaud Camus : "Israël est l’étalon d’or de l’appartenance"

Invité jeudi soir dans Ça se débat, l’écrivain Renaud Camus est sorti de ce qu’il décrit lui-même comme une mise à l’écart médiatique quasi totale. Rarement convié sur les plateaux, l’auteur a longuement réagi au livre "L’Homme par qui la peste arriva" de

Gaspard Dhellemmes et Olivier Fayt, qui lui est consacré. Un ouvrage qu’il juge moins comme une biographie que comme un « instrument d’assassinat symbolique », tout en soulignant ses contradictions internes.

Renaud Camus a surtout dénoncé la manière dont une partie de la presse française le présente comme une figure occulte et dangereuse de la vie intellectuelle et politique. Il revendique ce statut de paria, affirmant ne plus avoir d’espace pour se défendre publiquement, à l’exception de cette tribune.

Au cœur de l’entretien, la notion de « grand remplacement », que Renaud Camus refuse catégoriquement de qualifier de théorie. Selon lui, parler de « théorie complotiste » relève du déni pur et simple. Il affirme que le débat ne porte plus sur la réalité du phénomène, mais sur l’attitude à adopter face à celui-ci. Une grille de lecture qu’il estime désormais assumée, y compris par une partie de la gauche radicale, citant Jean-Luc Mélenchon et la stratégie électorale de La France insoumise.

Interrogé depuis Tel-Aviv sur le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, Renaud Camus a tenu un propos personnel, qualifiant ces événements de « traumatisme épouvantable » ayant modifié sa vision politique. Se déclarant sioniste de longue date, il décrit Israël comme « l’étalon d’or de l’appartenance nationale ». S’il se disait autrefois favorable à la solution à deux États, il affirme ne plus y croire depuis les massacres du Hamas.

Pour conclure, l’écrivain a défendu une vision radicale de la décolonisation, qu’il applique à Israël comme à l’Europe, évoquant explicitement la « remigration » comme horizon politique. Une intervention dense, polémique et assumée, qui confirme que Renaud Camus demeure une figure clivante, mais déterminée à défendre sa lecture du monde sans concessions.