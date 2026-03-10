"Réveillée par les sirènes et les missiles" : l’influenceuse Mélanight bloquée en Israël en pleine guerre

Venue en Israël pour quelques jours afin d’y rencontrer un rabbin dans le cadre de son futur mariage, l’influenceuse française Mélanie « Mélanight » Amar s’est retrouvée coincée à Tel-Aviv au moment où la guerre éclatait. Invitée sur i24NEWS, elle a livré un témoignage sur la réalité du quotidien sous les sirènes d’alerte.

« Je devais simplement visiter quelques jours et finalement je me suis retrouvée coincée ici, sans pouvoir rentrer en France », a-t-elle expliqué. Malgré la situation, elle souligne garder une note positive : « Au moins je suis venue pour l’amour, il y a une bonne raison derrière tout cela. »

Depuis le début des hostilités, Mélanie Amar décrit un rythme de vie marqué par les alertes. « On est réveillés par les alarmes sur le téléphone, on se lève et on va dans les abris deux ou trois fois par nuit », raconte-t-elle. Lorsque la sirène de la ville retentit, chacun comprend qu’un missile peut arriver dans les minutes qui suivent.

Actuellement hébergée chez des proches à Tel-Aviv, elle tente de garder son calme, notamment en présence d’enfants. « On ne peut pas montrer qu’on a peur, mais on sait très bien que les missiles peuvent tomber près de gens qu’on connaît ou directement sur nos têtes », confie-t-elle.

L’influenceuse explique également avoir voulu partager son expérience sur les réseaux sociaux, sans intention politique. Mais ses publications ont suscité de nombreuses réactions. « Même expliquer simplement ce que je vis est parfois très mal perçu. C’est décevant », dit-elle, évoquant un « acharnement » de certains internautes.

Ce qui l’a le plus marquée, explique-t-elle, c’est l’habitude avec laquelle les Israéliens gèrent ces situations. « Les gens se réveillent avec l’alerte, vont au miklat, puis reprennent leur journée comme si de rien n’était. Personne ne mérite de vivre avec cette peur permanente. »

Pour l’heure, son retour en France reste incertain. Son vol initial a été annulé et elle attend désormais une nouvelle possibilité de départ depuis l’aéroport Ben Gourion, comme de nombreux autres voyageurs. « On espère simplement pouvoir trouver un vol et rentrer bientôt », conclut-elle.