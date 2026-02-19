Romuald Sciora : "Le Conseil de la paix s’inscrit dans une volonté de rupture avec l’ordre multilatéral"

Invité de La Grande Édition, Romuald Sciora, essayiste et directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l’IRIS, a livré une analyse du Conseil de la paix lancé par l’administration Trump-Vance. Pour lui, cette initiative dépasse largement le cadre de Gaza et s’inscrit dans une transformation structurelle de la diplomatie américaine.

Selon Sciora, l’objectif stratégique de Washington est clair : « mettre à bas ce qui demeure de l’ordre multilatéral instauré après 1945 ». Le Conseil de la paix ne viserait pas simplement à compléter les Nations unies, mais à s’y substituer progressivement. Il constituerait un instrument souple, resserré et directement piloté par les États-Unis, destiné à consolider leur influence dans un nouvel environnement international.

L’analyste reconnaît toutefois qu’un organisme plus agile pouvait avoir une pertinence opérationnelle dans le cas spécifique de Gaza. Mais il estime que l’ambition affichée dépasse la gestion ponctuelle des crises. « Nous entrons dans une ère de bilatéralisme assumé, de rapports de force et d’alliances circonstancielles », observe-t-il. Cette évolution traduirait le passage d’un système fondé sur des règles collectives à une logique plus transactionnelle.

Romuald Sciora souligne que le multilatéralisme était déjà fragilisé avant Donald Trump, mais que son administration en accélère la mutation. Le Conseil de la paix, composé d’un nombre limité de membres, ne saurait selon lui prétendre remplacer l’ONU, forte de 193 États. Il doute également de sa capacité à gérer des dossiers globaux comme l’Ukraine ou Taïwan.

Enfin, il rappelle que la Chine demeure attachée au cadre onusien et tente d’en préserver la centralité. Une divergence qui pourrait accentuer la fragmentation de la gouvernance mondiale.