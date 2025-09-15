Rosh Hashana/Etat palestinien : Yonathan Arfi (CRIF) appelle Olivier Faure (PS) à s'excuser

Articles recommandés -

Invité de i24NEWS, Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), a vivement réagi ce lundi aux propos d’Olivier Faure. Le premier secrétaire du Parti socialiste a suscité une vive polémique en suggérant que les mairies françaises hissent le drapeau palestinien le 22 septembre, jour prévu de la reconnaissance de l’État palestinien par la France.

Yonathan Arfi s’est particulièrement indigné d’un message dans lequel Faure, répondant à un internaute franco-israélien, a évoqué la fête juive de Rosh Hashanah en la liant à l’instauration d’un État palestinien. « C’est proprement scandaleux de convoquer dans le même message Rosh Hashanah, une fête religieuse du calendrier juif, et un événement géopolitique. C’est une forme d’essentialisation des juifs », a dénoncé Jonathan Arfi.

Le président du CRIF estime que ce tweet stigmatise la communauté juive et place ses membres « en otages » d’un débat politique. « C’est indigne d’un responsable politique et du Parti socialiste, quand on connaît son histoire », a-t-il affirmé, appelant Olivier Faure à « s’excuser et à retirer très clairement ce message ». Jonathan Arfi a rappelé qu’il est inacceptable pour un leader politique de mêler la question religieuse et les enjeux géopolitiques : « Un responsable politique doit agir avec responsabilité. Ce tweet blesse, stigmatise et essentialise », a-t-il insisté. Il a conclu en exprimant l’espoir que des voix au sein du Parti socialiste se fassent entendre pour ramener de la sérénité au débat et apaiser les tensions au sein de la société française.