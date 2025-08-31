Sabine Taasa : "Il faut montrer au monde l’horreur du 7 octobre"

Articles recommandés -

Invitée du Prime ce dimanche soir, Sabine Taasa, survivante du massacre du 7 octobre 2023 et qui a perdu son mari et son fils, a livré un témoignage et un appel déterminé à l’unité d’Israël face à l’adversité.

Depuis deux ans, elle sillonne l’Europe et le monde pour diffuser les images des atrocités commises lors de l’attaque du Hamas. "Sans aide officielle", dit-elle, elle a présenté ces vidéos dans les Parlements et devant des diplomates. « Le monde doit voir exactement ce qui s’est passé », a-t-elle martelé. Elle confie avoir même demandé à ses trois fils l’autorisation de montrer le film, notamment celui du meurtre de son propre enfant par les terroristes : « Ils m’ont dit : Maman, fais-le. Le monde a besoin de voir immédiatement. »

Sabine Taasa raconte qu’en Europe, certains élus ont eu « le culot » de l’accuser d’inventer, malgré les preuves filmées par le Hamas lui-même. « Je parviens à convaincre, mais cela ne suffit pas. Il faut plus d’aide et plus de preuves », plaide-t-elle.

Elle dénonce également la vague de désinformation et la complaisance d’une partie de l’opinion publique : "Aujourd’hui, c’est devenu une mode de détester Israël et les Juifs. Tout cela est alimenté par les fake news", a-t-elle dénoncé. Interrogée sur sa proximité supposée avec Benjamin Netanyahou, elle balaie la critique : « Peu importe droite ou gauche, Israël doit se réunir. Tant qu’il est Premier ministre, il faut se battre, contre le Hamas mais aussi contre l’antisémitisme. » Son message final est un appel vibrant aux familles de victimes et aux Israéliens : « C’est notre devoir, notre mission. Il faut sauver Israël, sauver le peuple d’Israël et montrer les preuves. Il ne faut pas attendre comme pour l’Holocauste, 30 ans après. Il faut le faire immédiatement. On n’a pas le choix. »