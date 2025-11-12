Samuel Davoud, exilé iranien, raconte sa visite à Kfar Aza et accuse le régime de Téhéran

Invité mercredi soir sur i24NEWS depuis les ruines de Kfar Aza, Samuel Davoud, Iranien exilé et militant, a livré un témoignage bouleversant sur ce qu’il a vu et ressenti en visitant les lieux des attaques du 7 octobre. Blessé en Iran en 2009, Davoud se dit profondément marqué : « C’est un endroit de massacre », confie-t-il.

Il pointe directement la responsabilité politique derrière la violence : selon lui, « l’Iran a financé en partie ces attaques », et il distingue fermement le peuple iranien — « massacré par les ayatollahs » — du régime qu’il qualifie de « barbare » et terroriste. Davoud appelle les observateurs étrangers à venir sur place pour « voir ce qu’il se passe » et prendre la mesure du drame : « Venez, prenez un billet, venez voir. »

Samuel Davoud raconte aussi des anecdotes personnelles et des gestes symboliques qu’il a accomplis lors de son séjour, notamment des actions de dénonciation contre la direction religieuse iranienne. S’il se présente comme solidaire du peuple iranien, il ne gomme pas sa colère contre les autorités de Téhéran.

Son intervention vise à briser l’indifférence : « Il faut garder la mémoire », martèle-t-il, en appelant à la vigilance face à la montée de la violence régionale et à la nécessité de soutenir les victimes.