Sandra Ifrah : "Dès qu’il s’agit de victimes juives, tout est remis en cause"

Sandra Ifrah a réagi dimanche sur i24NEWS aux propos tenus par une rapporteuse de l’ONU, qu’elle qualifie d’« abjects » et « intolérables ». Elle rappelle que, depuis le 7 octobre, les survivants, les familles d’otages et les organisations engagées se battent pour la reconnaissance pleine et entière des crimes de guerre commis ce jour-là, notamment l’usage systématique du viol comme arme d’attaque. Ifrah souligne qu’hommes et femmes otages ont eux-mêmes témoigné de violences sexuelles, et que des preuves « concrètes et irréfutables » ont été établies dès les premières heures après l’attaque.

Pour elle, le cœur du problème est la remise en cause constante des faits lorsqu’ils concernent des victimes juives : « Dans d’autres pays, personne n’oserait contester des rapports aussi précis », déplore-t-elle. Elle estime qu’une partie de la communauté internationale applique un double standard inacceptable vis-à-vis d’Israël et des victimes juives.

Sandra Ifrah annonce vouloir publier prochainement une tribune sur ce sujet et appelle à « lever la voix », rappelant qu’une marche aura lieu samedi avec plusieurs organisations, dont Women United for Peace, pour dénoncer ces dérives. Parallèlement, elle se dit très inquiète des répercussions possibles en Europe et en France, où, selon les familles d’otages qu’elle côtoie régulièrement, “ce qui s’est produit le 7 octobre pourrait se reproduire sous d’autres formes”.

Elle conclut en appelant les grandes organisations, comme la LICRA ou l’OGE, à agir sur le terrain juridique pour contrer la diffusion de discours mensongers et défendre la vérité des faits établis.