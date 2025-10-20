Sergio Della Pergola : "L’émigration israélienne actuelle est un phénomène exceptionnel"

Invité ce lundi sur i24NEWS, le professeur émérite de démographie Sergio Della Pergola a analysé la hausse marquée du nombre d’Israéliens qui choisissent de s’expatrier depuis le début de la guerre. Selon lui, ce mouvement migratoire s’explique avant tout par une combinaison de facteurs sécuritaires et économiques, deux moteurs qui ont toujours influencé les flux migratoires israéliens.

« C’est évidemment lié à la situation de la guerre », a-t-il affirmé, rappelant que le pays connaît aujourd’hui un bilan migratoire négatif rare, observé seulement quatre fois au cours du siècle dernier — dans les années 1920, 1950, 1980, puis aujourd’hui, en 2024 et 2025. Israël aurait ainsi perdu près de 20 000 habitants nets au cours de l’année écoulée, un chiffre qu’il qualifie de « terrible d’un point de vue historique ».

Le démographe souligne que cette tendance doit toutefois être relativisée : la Nouvelle-Zélande connaît un taux d’émigration supérieur, tandis que l’Ukraine, frappée par la guerre, a perdu plusieurs millions d’habitants. Della Pergola observe aussi un effondrement de l’immigration en provenance de l’ex-Union soviétique, surtout de Russie, passée de 22 000 arrivées en 2024 à 13 700 en 2025. Le reste du monde reste stable, voire en légère hausse. Enfin, il pointe un autre facteur déterminant : la montée de l’antisémitisme à l’étranger, qui influence directement les mouvements migratoires des Juifs vers ou hors d’Israël.