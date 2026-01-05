Shadi Khalloul : "Le Hezbollah ne sera pas désarmé sans une action israélienne"

Invité sur i24NEWS, Shadi Khalloul, officier de réserve de l’armée israélienne et spécialiste du Hezbollah, a livré une analyse de la situation sécuritaire au nord d’Israël et des perspectives d’évolution au Liban.

Interrogé sur des informations évoquant une possible implication du Hezbollah via des intermédiaires à l’intérieur d’Israël, Khalloul a rappelé que l’hypothèse d’un « septième front » avait été envisagée au début de la guerre. Selon lui, des tentatives de mobilisation intérieure ont bien existé, mais elles ont échoué. La grande majorité des Arabes israéliens n’a pas rejoint l’axe iranien et a, au contraire, cherché à renforcer l’État, même si des franges islamistes extrémistes continuent de tenter d’établir des contacts avec des organisations hostiles.

S’agissant du Liban, Khalloul se montre catégorique : il ne croit pas à la capacité du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah. Il estime que l’armée libanaise est trop faible et infiltrée pour s’opposer à la milice chiite, largement financée et soutenue par l’Iran. « Sans une action extérieure, il n’y a aucune chance que le Hezbollah rende les armes », affirme-t-il, soulignant que la responsabilité de la sécurité d’Israël incombe d’abord à Israël lui-même.

Quant à l’hypothèse d’une nouvelle confrontation ouverte, Khalloul la juge plausible mais pas imminente. Il anticipe une poursuite des frappes ciblées durant l’hiver, suivie d’une intensification des opérations si le Hezbollah n’est pas désarmé d’ici le printemps. L’objectif, conclut-il, est clair : garantir durablement la sécurité des citoyens israéliens le long de la frontière nord et créer, à terme, les conditions d’une stabilité régionale.