Sharon Sharabi : "Il faut recréer l’union du 6 octobre"

Invité du Prime sur i24NEWS, Sharon Sharabi, frère d’Eli et Yossi Sharabi, deux otages du Hamas – l’un revenu vivant, l’autre assassiné après cent jours de captivité – a livré un témoignage, empreint à la fois de douleur et d’espérance.

« Ce sont des journées folles, entre joie et tristesse », confie-t-il, décrivant le retour d’Eli, rescapé de “l’enfer et de l’horreur”, et la récupération du corps de Yossi après deux ans d’attente. « Ce cercle se referme enfin », dit-il, soulignant que sa famille a pu offrir à Yossi des funérailles dignes.

Sharon Sharabi appelle surtout à l’unité nationale, refusant les divisions politiques : « Depuis le 7 octobre, j’ai consacré mes énergies au dénominateur commun, bien plus grand que ce qui nous sépare. » Il plaide pour « une paix entre nous et non pas les dissensions », saluant à la fois « le courage des combattants sur le terrain » et « le peuple d’Israël, uni de droite comme de gauche ». Revenant sur l’état de son frère Eli, Sharon décrit un homme affaibli mais déterminé : « Il voyage pour témoigner, pour rappeler la folie du 7 octobre et redonner espoir à Israël. » Eli, dit-il, « n’ira pas en politique », mais il s’est engagé à œuvrer « pour recréer cette union qui existait le 6 octobre ». Une parole digne, empreinte de fraternité et de résilience, qui fait écho au rêve d’un Israël rassemblé autour de ses valeurs essentielles.