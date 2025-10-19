Simcha Rothman épingle Macron et plaide pour un contrôle israélien total à Gaza

Le député israélien Simcha Rothman a vivement critiqué Emmanuel Macron, l’accusant d’un « double standard » face au conflit à Gaza. Selon lui, le président français « se tait quand le Hamas massacre ses propres habitants, mais s’indigne quand Israël se défend ».

Lors d’une intervention ce dimanche soir dans Le Prime, le député du parti Sioniste Religieux a estimé que seule « la force » pouvait contraindre le Hamas à désarmer. « Le retour des otages vivants est un miracle, mais il prouve surtout que la pression militaire fonctionne », a-t-il déclaré. Rothman a salué le rôle du Qatar dans les négociations, tout en réaffirmant qu’Israël devait « aller jusqu’au bout, sans relâche ».

Pour l’élu, la victoire passe par un contrôle israélien durable sur la bande de Gaza : « Tant que la sécurité reste entre les mains d’Israël, il y aura calme et stabilité, pour les habitants de Gaza comme pour la région. » Fervent défenseur d’une ligne dure, Simcha Rothman, connu pour ses prises de position tranchées et son rôle clé dans la réforme judiciaire, rejette toute concession : « Les illusions diplomatiques n’ont jamais arrêté le terrorisme. Seule la fermeté garantit la paix. »