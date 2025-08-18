Simcha Rothman réagit à son exclusion d’Australie et appelle à l’unité

Articles recommandés -

Le député israélien du parti Sioniste religieux Simcha Rothman, déclaré persona non grata en Australie, est revenu lundi soir sur i24NEWS sur cette décision qu’il qualifie « d’injuste » et de « dangereuse ». Pour l’élu, il ne s’agit pas d’une affaire personnelle mais d’une attaque visant l’État d’Israël et le peuple juif tout entier.

Interrogé sur le soutien qu’il reçoit de rivaux politiques, dont Benny Gantz, Rothman a insisté sur la nécessité de dépasser les clivages. « La seule manière de vaincre le terrorisme, mais aussi de l’emporter sur le plan diplomatique et médiatique face aux médias antisémites, c’est l’unité », a-t-il affirmé. Selon lui, les divisions internes affaiblissent Israël et donnent des armes à ses détracteurs.

Simcha Rothman a rappelé que d’autres responsables israéliens, comme Ayelet Shaked, avaient également été confrontés à des refus de visa, preuve selon lui que la décision australienne s’inscrit dans une dynamique plus large visant à délégitimer Israël. Il a assuré qu’il défendrait aussi ses adversaires s’ils subissaient le même traitement, car la question dépasse les querelles partisanes. L’élu a également exprimé une vive inquiétude pour la communauté juive d’Australie, confrontée à des manifestations où l’on appelle à l’élimination d’Israël. Pour lui, le gouvernement australien a cédé à des pressions islamistes et ouvert la voie à davantage de menaces. « Céder face au terrorisme est une erreur : plus on cède, plus il s’amplifie », a-t-il martelé. En réaction, Israël a annoncé la révocation des visas de diplomates australiens auprès de l’Autorité palestinienne. Rothman a conclu son intervention en appelant à la fermeté et à l’unité face aux ennemis d’Israël, convaincu que seule une position commune permettra de résister aux pressions et de préserver la souveraineté de l’État hébreu.