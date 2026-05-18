Sinan Ciddi : "Erdogan cherche l’affrontement avec Israël"

Invité sur i24NEWS après l’interception par Israël d’une flottille pro-palestinienne partie de Turquie, Sinan Ciddi, chercheur, a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan d’alimenter délibérément une stratégie de confrontation régionale.

Selon le chercheur, la rhétorique turque a franchi un nouveau seuil. « Erdogan affirme aujourd’hui que la Turquie est attaquée, ce qui est tout de même assez osé », souligne-t-il, rappelant que le dirigeant turc a lui-même multiplié les menaces contre la Grèce ces dernières années, notamment autour de la Méditerranée orientale.

Pour Sinan Ciddi, les déclarations répétées d’Ankara ne relèvent plus uniquement de la posture politique destinée à séduire l’opinion musulmane ou à apparaître comme le principal défenseur de la cause palestinienne. « Plus cela se répète, plus on peut penser qu’il pourrait être sérieux », avertit-il.

Le chercheur explique avoir particulièrement craint un scénario comparable à celui du Mavi Marmara en 2010, lorsque l’assaut israélien contre une flottille à destination de Gaza avait provoqué une crise diplomatique majeure entre Israël et la Turquie après la mort de plusieurs militants.

« Je craignais qu’il y ait une escorte navale à côté de cette flottille », confie-t-il. Selon lui, le pouvoir turc recherchait clairement « la provocation » et espérait un affrontement susceptible d’enflammer davantage la région.

Sinan Ciddi estime toutefois que les forces israéliennes ont agi avec retenue lors de l’interception des navires. « Les commandos israéliens ont fait un très bon travail », affirme-t-il, saluant une opération menée sans tirs ni victimes malgré les nombreuses inconnues concernant le contenu des bateaux.

L’analyste rappelle qu’Israël ignorait si des armes ou des objets dangereux se trouvaient à bord des navires. Dans ce contexte, il considère que Tsahal a réussi à éviter « un bain de sang ».

Pour le chercheur, la responsabilité première revient néanmoins à Ankara. « La Turquie savait qu’elle n’aurait pas dû laisser cette flottille quitter son territoire », conclut-il.