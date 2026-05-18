Sinan Ciddi : "Erdogan cherche l’affrontement avec Israël"

Selon lui, les commandos israéliens ont fait preuve d’une grande retenue en évitant « un bain de sang » malgré le risque de confrontation.

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Sinan Ciddi, chercheur
Sinan Ciddi, chercheurScreenshot/ i24NEWS

Invité sur i24NEWS après l’interception par Israël d’une flottille pro-palestinienne partie de Turquie, Sinan Ciddi, chercheur, a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan d’alimenter délibérément une stratégie de confrontation régionale.

Selon le chercheur, la rhétorique turque a franchi un nouveau seuil. « Erdogan affirme aujourd’hui que la Turquie est attaquée, ce qui est tout de même assez osé », souligne-t-il, rappelant que le dirigeant turc a lui-même multiplié les menaces contre la Grèce ces dernières années, notamment autour de la Méditerranée orientale.

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Sinan Ciddi : « Erdogan cherche la provocation avec la flottille vers Gaza »

Pour Sinan Ciddi, les déclarations répétées d’Ankara ne relèvent plus uniquement de la posture politique destinée à séduire l’opinion musulmane ou à apparaître comme le principal défenseur de la cause palestinienne. « Plus cela se répète, plus on peut penser qu’il pourrait être sérieux », avertit-il.

Le chercheur explique avoir particulièrement craint un scénario comparable à celui du Mavi Marmara en 2010, lorsque l’assaut israélien contre une flottille à destination de Gaza avait provoqué une crise diplomatique majeure entre Israël et la Turquie après la mort de plusieurs militants.

« Je craignais qu’il y ait une escorte navale à côté de cette flottille », confie-t-il. Selon lui, le pouvoir turc recherchait clairement « la provocation » et espérait un affrontement susceptible d’enflammer davantage la région.

Sinan Ciddi estime toutefois que les forces israéliennes ont agi avec retenue lors de l’interception des navires. « Les commandos israéliens ont fait un très bon travail », affirme-t-il, saluant une opération menée sans tirs ni victimes malgré les nombreuses inconnues concernant le contenu des bateaux.

L’analyste rappelle qu’Israël ignorait si des armes ou des objets dangereux se trouvaient à bord des navires. Dans ce contexte, il considère que Tsahal a réussi à éviter « un bain de sang ».

Pour le chercheur, la responsabilité première revient néanmoins à Ankara. « La Turquie savait qu’elle n’aurait pas dû laisser cette flottille quitter son territoire », conclut-il.

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