Solal Fakiel : "Mon activisme, c’est créer des ponts autour d’Israël"

Sur les réseaux sociaux, où les débats autour d’Israël se résument souvent à des affrontements politiques et idéologiques, Solal Fakiel tente une approche radicalement différente : raconter Israël de l’intérieur, à travers les langues, les cultures, les religions et les rencontres humaines.

Invité sur i24NEWS, le créateur de contenu franco-israélien, fondateur du projet Israel From Inside, a expliqué vouloir montrer «un autre Israël», loin des seules images de guerre et de tensions qui dominent l’actualité internationale. «Israël, c’est toujours le pays qui recherche la paix et le progrès», affirme-t-il.

Installé en Israël depuis quinze ans, Solal Fakiel a appris l’hébreu, l’arabe et s’intéresse à l’étymologie, aux racines communes des langues et aux liens entre spiritualité, psychologie et histoire. À travers ses vidéos, il explore Jérusalem, les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, mais aussi les interactions du quotidien entre les différentes communautés.

«Chaque langue ne définit pas seulement un État, mais un état d’esprit», explique-t-il, estimant que l’hébreu, l’arabe, le français ou l’anglais traduisent chacun une manière particulière de percevoir le monde.

Depuis le 7 octobre, son contenu a profondément évolué. Solal Fakiel dit avoir vu un intérêt croissant de la part de non-juifs, notamment chrétiens et musulmans, curieux de découvrir Israël sous un angle culturel et humain plutôt que strictement géopolitique. Selon lui, près de 40% de ses abonnés ne sont pas juifs.

L’influenceur revendique un activisme «doux», fondé sur le dialogue et la réconciliation. «Jeter des ponts», résume-t-il. Il estime que le conflit israélo-palestinien dépasse largement le cadre politique et reflète aussi «un conflit psychologique» et identitaire plus profond.

À travers Israel From Inside, Solal Fakiel tente ainsi de rendre Israël plus accessible, plus compréhensible et surtout plus humain, dans une période où les fractures semblent chaque jour davantage se creuser.