Sorbonne : l’UEJF dénonce une "surenchère antisémite" et appelle à des sanctions

Lors d’une intervention sur i24NEWS, dans Le Prime ce mardi soir, Yossef Murciano, président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), a réagi avec force aux récents événements survenus à la Sorbonne, où plusieurs étudiants juifs ont été exclus d’un groupe de discussion Instagram dès la rentrée universitaire, uniquement en raison de leurs noms à consonance juive.

Murciano a annoncé que deux actions parallèles étaient en cours : « Un combat judiciaire, avec le dépôt de plaintes par les victimes et par l’UEJF, et un combat interne à l’université, pour que des procédures disciplinaires soient engagées ». Il a rappelé l’urgence de protéger les étudiants juifs, victimes selon lui d’une « haine quotidienne » sur certains campus.

Pour lui, il y a aujourd’hui une inversion des rôles : « Ceux qui luttent contre l’antisémitisme doivent se justifier, dire qu’ils ne sont pas sionistes, alors que ceux qui pratiquent l’exclusion agissent avec fierté ». Le président de l’UEJF dénonce une véritable « hégémonie culturelle » où l’antisionisme devient la norme : « C’est presque la mode d’être pro-palestinien. Et comme dans toutes les modes, il y a des dérives, une surenchère. » Il souligne que ces étudiants de première année ont cherché à s’affirmer en revendiquant ouvertement leur antisémitisme, une situation qu’il juge « alarmante et dangereuse ».

Murciano conclut en rappelant que ces exclusions ne visent pas des positions politiques, mais bien l’identité juive elle-même : « Le sionisme ne s’entend pas à un nom de famille, c’est la judéité qui est visée. » L’UEJF réclame donc des mesures immédiates pour protéger les étudiants et sanctionner les responsables de ces actes discriminatoires.