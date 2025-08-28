Sylvan Adams dénonce l’attaque contre les cyclistes israéliens à la Vuelta et pointe l’hostilité en Espagne

Articles recommandés -

L’homme d’affaires Sylvan Adams, est revenu sur l’incident survenu mercredi lors de la Vuelta, où des individus ont tenté de faire chuter le peloton israélien lancé à plus de 70 km/h. « Ce ne sont pas des manifestants, ce sont des terroristes », a-t-il affirmé sur i24NEWS, dénonçant un acte qui aurait pu être mortel.

Adams a raconté que les coureurs, la tête baissée dans un contre-la-montre, ont été pris pour cible par des individus surgissant sur la chaussée. Si aucun blessé n’est à déplorer, l’équipe a perdu près de quarante secondes de course et a été profondément marquée psychologiquement. « Notre coureur israélien a pleuré après la course, c’est une question de vie ou de mort », a confié Adams.

Les organisateurs de la Vuelta ont présenté leurs excuses, reconnaissant des « lacunes » dans la sécurité, et ont promis un renforcement de la surveillance pour éviter la répétition de tels incidents. Interrogé sur l’accueil réservé aux cyclistes israéliens, Adams a tenu à souligner que les relations avec les autres équipes et athlètes sont cordiales et amicales, loin des tensions politiques. Mais il pointe une différence entre la France et l’Espagne : « L’Espagne est beaucoup plus hostile à l’État d’Israël. En France, les manifestations ont été mieux contrôlées, tandis qu’en Espagne, il y a plus de bruit, plus d’hostilité. »