Syrie : "la situation est très dangereuse pour les minorités", alerte Tamim Khromachou

La communauté alaouite est aujourd’hui gravement menacée en Syrie depuis l’arrivée au pouvoir d’Ahmed al-Sharaa, a alerté Tamim Khromachou, président du Conseil du Levant des États-Unis, lors d’une intervention sur i24NEWS. Un an après la chute de l’ancien régime, il affirme que les espoirs d’apaisement ont laissé place à une réalité marquée par la violence et l’exclusion.

Selon lui, aucune avancée significative n’a été observée dans l’instauration de la sécurité ou de l’égalité entre les Syriens. « Des massacres ont lieu chaque jour contre les minorités », affirme-t-il, évoquant des assassinats ciblés en raison de l’origine religieuse, des déplacements forcés de villages entiers, des violences physiques et verbales, ainsi que des licenciements systématiques. Les Alaouites, mais aussi les Druzes et les Kurdes, sont accusés de séparatisme et poussés, selon lui, à quitter le pays.

Tamim Khromachou estime que ces violences se déroulent en grande partie hors du regard médiatique et appelle la communauté internationale à agir. Il plaide pour l’élaboration d’un plan de soutien, incluant une aide sécuritaire, impliquant les États-Unis, Israël et les acteurs régionaux, afin de protéger l’ensemble de la population syrienne. « Tous les Syriens ont besoin d’aide, y compris ceux qui ont célébré la chute de l’ancien régime », souligne-t-il.

Interrogé sur Ahmed al-Sharaa, il se montre très prudent. Son passé djihadiste, marqué par des liens avec Al-Qaïda et Daech, suscite une profonde méfiance en Israël comme au sein des communautés syriennes. Pour Tamim Khromachou, les discours ne suffisent pas : seules des preuves concrètes d’un changement réel comptent. « La Syrie ne guérit pas », constate-t-il, estimant que le pays reste gouverné par des mentalités djihadistes, comme à Idlib par le passé.

Enfin, il rejette l’idée d’un retour de Bachar el-Assad, qu’il qualifie de « désastre » pour la Syrie, tout en affirmant la résilience des Alaouites. Malgré la gravité de la situation, il conclut sur une note d’espoir : l’aspiration commune des Syriens, comme des autres peuples de la région, demeure la paix et la coexistence.