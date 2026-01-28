Taglit : une expérience fondatrice pour la jeunesse juive

« Taglit n’est pas des vacances », insiste-t-elle. « C’est un voyage qui change des vies. » Pendant dix jours, des jeunes venus du monde entier découvrent Israël à travers son histoire, sa mémoire – notamment celle de la Shoah –, mais aussi sa réalité contemporaine. Ils rencontrent des Israéliens, des entrepreneurs, des start-uppers, explorent les univers de la high-tech, de la medtech ou encore de la gastronomie, tout en visitant des lieux symboliques comme le Mur occidental ou Yad Vashem.

Surtout, Taglit crée du lien. « Ce que les jeunes nous disent en rentrant, c’est : “Je suis parti seul, je suis revenu avec une famille.” » Les groupes, encadrés par des guides et des éducateurs spécialement formés, favorisent le débat respectueux, l’échange d’idées et la confrontation des parcours. Une expérience humaine rare, qui marque durablement.

Si Taglit n’a pas vocation à être un programme d’Alyah, ses effets se prolongent bien au-delà du voyage. Régine Konckier souligne un indicateur parlant : les participants affichent 48 % de chances supplémentaires de fonder un foyer juif. Beaucoup, par la suite, envisagent l’Alyah ou renforcent leur engagement communautaire.

Dans un contexte de montée de l’antisémitisme, Taglit joue également un rôle clé : il donne aux jeunes les outils factuels et la confiance nécessaires pour répondre aux discours biaisés et aux fake news, notamment dans les universités. « Taglit leur apporte un apaisement, une clarté identitaire », résume Régine Konckier. Une boussole, à l’heure des incertitudes.