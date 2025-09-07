"Tant qu'Emmanuel Macron sera président, la relation avec Israël et la communauté juive sera irréparable" (Emmanuel Navon)

Articles recommandés -

La décision d’Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien le 22 septembre, date qui coïncide avec Rosh Hachana, le Nouvel An juif, suscite une vive controverse en Israël et au sein de la communauté juive internationale. Certains y voient un symbole malheureux, révélateur d’un profond décalage entre le président français et les sensibilités juives.

Pour Emmanuel Navon, analyste politique et spécialiste des relations internationales, ce choix illustre une rupture nette entre Paris et Jérusalem. « Il ne fallait pas beaucoup d’expérience diplomatique pour vérifier si cette décision tombait pendant une fête juive », déplore-t-il, dénonçant un manque de considération évident.

Emmanuel Navon souligne également que ce geste, combiné au refus d’une rencontre avec des leaders juifs américains et à l’absence de visite en Israël, témoigne d’une crise profonde dans la relation franco-israélienne. Selon lui, Emmanuel Macron, qui ne bénéficie que de 15 % de soutien dans l’opinion publique, porte l’entière responsabilité de cette situation : « Il a créé cette crise de ses propres mains et l’emportera avec lui jusqu’à la fin de sa présidence. » L’analyste accuse certains conseillers de l’Élysée d’avoir influencé les décisions de Macron sur le dossier israélo-palestinien, ce qui, selon lui, menace durablement la relation franco-israélienne et fragilise la position de la France sur la scène internationale.