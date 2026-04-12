Thomas Flichy de la Neuville : l’Iran entre imprévisibilité stratégique et soutien chinois fragile

Dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, le chercheur Thomas Flichy de la Neuville propose une lecture singulière des rapports de force autour de l’Iran. Selon lui, le principal atout de Téhéran ne réside pas tant dans ses alliances que dans sa capacité d’adaptation et d’imprévisibilité. « Le principal appui du régime iranien, c’est son imagination créatrice », souligne-t-il, insistant sur une culture stratégique qui déstabilise ses adversaires et lui permet de « jouer la carte du temps ».

Si la Chine apparaît comme un partenaire incontournable, notamment sur le plan économique, cette relation doit être nuancée. Pékin absorbe une part significative du pétrole iranien et s’est imposé comme le premier partenaire commercial de Téhéran, se substituant progressivement aux Européens. Cette interdépendance alimente une forme d’alliance objective, renforcée par une coopération ancienne. Mais pour le chercheur, cette proximité ne constitue pas pour autant une garantie absolue de soutien politique ou militaire.

Thomas Flichy de la Neuville va plus loin en relativisant la puissance chinoise elle-même. À rebours des discours dominants, il décrit une Chine fragilisée, notamment par son déclin démographique, qu’il compare à « un paquebot qui a coupé son moteur ». Une analyse qui remet en question l’idée d’un affrontement inévitable entre Washington et Pékin, et invite à reconsidérer les équilibres globaux.

L’un des points les plus marquants de son analyse concerne le détroit d’Ormuz, véritable nœud stratégique. Le chercheur souligne que le trafic maritime y est largement dominé par des intérêts iraniens et chinois, ce qui confère aux États-Unis un levier potentiel en cas de blocus. Une telle stratégie pourrait, selon lui, viser indirectement Pékin en affectant ses approvisionnements énergétiques.

Enfin, au-delà des considérations géopolitiques, il met en avant un facteur souvent négligé : la dimension humaine des rapports de force. La future rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping illustrera, selon lui, l’opposition entre deux visions du pouvoir : celle d’un dirigeant impulsif, privilégiant l’action immédiate, face à une approche chinoise inscrite dans le temps long.

Au croisement de l’économie, de la stratégie et des tempéraments politiques, cette lecture met en lumière une confrontation plus complexe qu’il n’y paraît, où l’Iran conserve des marges de manœuvre inattendues.