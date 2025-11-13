Thomas Guénolé quitte en direct le plateau d’i24NEWS après un échange houleux : "Je me casse, c’est dégueulasse"

La tension était palpable mercredi soir sur le plateau d'i24NEWS. Invité de l’émission "Ca se débat", le politologue Thomas Guénolé a quitté le studio en plein direct après un échange particulièrement tendu avec d’autres intervenants qui mettaient en doute la sincérité de son témoignage sur son voyage vers Gaza.

Le politologue, connu pour ses prises de position tranchées, revenait sur sa participation à la flottille pro-palestinienne interceptée en septembre par la marine israélienne. Il a raconté avoir été menacé par un soldat israélien, arme au poing :

"Est-ce que c’était un coup de com’ quand j’ai eu une mitraillette israélienne braquée sur le crâne sans savoir s’il allait tirer ?", a-t-il lancé, visiblement ému.

Lorsque l’un des invités lui a demandé si l’arme était réellement chargée, Guénolé a explosé : "Oui, évidemment qu’elle était chargée ! Vous vous croyez où ? Réveillez-vous !"

Le ton est alors monté d’un cran. Le politologue a affirmé avoir été frappé par un soldat israélien lors de cette même interception, dénonçant ce qu’il a qualifié de violence militaire disproportionnée. L’un des autres intervenants a alors suggéré qu’il s’agissait d’un "coup de communication", déclenchant la colère du politologue.

"Je me casse. Je ne sais pas si je reviendrai. C’est dégueulasse. C’est une insulte", a-t-il lancé avant de quitter le plateau, visiblement furieux. La scène, captée en direct, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires.

Certains internautes ont salué son courage et sa colère jugée légitime face au scepticisme des autres invités, tandis que d’autres ont critiqué ce qu’ils estiment être une mise en scène destinée à attirer l’attention médiatique.