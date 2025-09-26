"Trump rejette l’annexion de la Cisjordanie pour préserver les futurs accords d’Abraham", selon Nicolas Conquer

Invité sur I24NEWS, Nicolas Conquer, porte-parole du Parti républicain en France, a analysé les récentes déclarations de Donald Trump, qui s’est opposé à une éventuelle annexion de la Judée-Samarie par Israël. Selon lui, le président américain ne s’oppose pas au principe en lui-même, mais considère que ce projet constituerait une « ligne rouge » car il risquerait de compromettre la relance et l’élargissement des accords d’Abraham, dans une version dite « V2 », incluant notamment de nouveaux pays comme la Syrie et la sortie du Qatar de certaines alliances.

Donald Trump, a précisé Conquer, souhaite capitaliser sur ces accords historiques initiés durant son premier mandat pour stabiliser la région et ramener Benjamin Netanyahou vers une position plus modérée. Par ailleurs, l’ancien président a réaffirmé son soutien à Israël, tout en rejetant fermement les accusations de génocide formulées contre l’État hébreu, qu’il juge infondées et issues d’un « narratif idéologique ».

Conquer a également souligné la pression exercée par Trump sur le Hamas via les médiateurs égyptiens et qataris, dans l’objectif de mettre fin à la guerre à Gaza. Selon lui, Trump se voit en « faiseur de paix », déterminé à éradiquer l’influence du Hamas et à relancer un processus de paix, malgré la reconnaissance unilatérale de l’État de Palestine par Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens en juin dernier.