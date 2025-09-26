"Trump rejette l’annexion de la Cisjordanie pour préserver les futurs accords d’Abraham", selon Nicolas Conquer
Le président américain souhaite stabiliser la région et renforcer son rôle de médiateur tout en maintenant une forte pression sur le Hamas.
Invité sur I24NEWS, Nicolas Conquer, porte-parole du Parti républicain en France, a analysé les récentes déclarations de Donald Trump, qui s’est opposé à une éventuelle annexion de la Judée-Samarie par Israël. Selon lui, le président américain ne s’oppose pas au principe en lui-même, mais considère que ce projet constituerait une « ligne rouge » car il risquerait de compromettre la relance et l’élargissement des accords d’Abraham, dans une version dite « V2 », incluant notamment de nouveaux pays comme la Syrie et la sortie du Qatar de certaines alliances.
Donald Trump, a précisé Conquer, souhaite capitaliser sur ces accords historiques initiés durant son premier mandat pour stabiliser la région et ramener Benjamin Netanyahou vers une position plus modérée. Par ailleurs, l’ancien président a réaffirmé son soutien à Israël, tout en rejetant fermement les accusations de génocide formulées contre l’État hébreu, qu’il juge infondées et issues d’un « narratif idéologique ».
Conquer a également souligné la pression exercée par Trump sur le Hamas via les médiateurs égyptiens et qataris, dans l’objectif de mettre fin à la guerre à Gaza. Selon lui, Trump se voit en « faiseur de paix », déterminé à éradiquer l’influence du Hamas et à relancer un processus de paix, malgré la reconnaissance unilatérale de l’État de Palestine par Emmanuel Macron et d’autres dirigeants européens en juin dernier.