Un ancien directeur du Shin Bet, signataire d’une pétition contre la guerre à Gaza, prône la solution à deux États

Ami Ayalon, ancien directeur du Shin Bet et signataire d’une pétition d’anciens responsables sécuritaires israéliens contre la poursuite de la guerre à Gaza, a défendu sur i24NEWS la solution à deux États comme seul moyen de vaincre le Hamas.

« Militairement, le Hamas n’existe plus comme organisation », a-t-il déclaré, mais sa défaite idéologique nécessite un « horizon politique » offrant aux Palestiniens une alternative à la violence prônée par le mouvement islamiste.

Selon Ayalon, un État palestinien souverain aux côtés d’Israël priverait le Hamas de son emprise, car « la solution à deux États est une défaite pour eux ».

Il rejette une victoire purement militaire, pointant le conflit entre le « messianisme juif radical » et l’« islamisme extrême » du Hamas, tous deux aspirant à un contrôle exclusif du territoire, de la mer au Jourdain. Ayalon propose un processus par étapes : désarmement du Hamas, soutenu par l’Égypte et des pays arabes, suivi d’élections dans deux ans sous une Autorité palestinienne réformée. Ce cadre, appuyé par l’initiative franco-saoudienne, est largement accepté à l’international, sauf par Israël et les États-Unis, encore réticents.

« Après le 7 octobre, les Palestiniens ne veulent plus du Hamas, à condition qu’une alternative existe », insiste Ayalon, citant des sondages. Cette pétition, signée par d’anciens hauts responsables, appelle à un cessez-le-feu et à un horizon politique pour une paix durable, privant le Hamas de son emprise idéologique.