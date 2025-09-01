"Un climat délétère en France" : Valérie Boyer s’inquiète de la banalisation de l’antisémitisme

Articles recommandés -

Invitée sur i24NEWS ce mardi soir, la sénatrice des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer a dénoncé avec force la multiplication des actes antisémites en France, dans le sillage de la violente altercation survenue à Marseille autour d’affiches en hommage à Ilan Halimi.

« Depuis le 7 octobre, les actes antisémites et racistes se sont déchaînés, les juifs sont ciblés de façon totalement décomplexée, parfois même avec fierté », a déclaré Valérie Boyer, jugeant la situation « pire qu’un antisémitisme d’atmosphère ». Pour elle, ces agressions s’inscrivent dans un climat général de violence où « il n’y a pas un jour sans attaques au couteau ou profanations ».

La sénatrice a également dénoncé l’inaction des pouvoirs publics, regrettant qu’aucune grande mobilisation n’ait eu lieu après la prise d’otages du 7 octobre, contrairement aux manifestations massives organisées en 2006 après l’assassinat d’Ilan Halimi. « Aujourd’hui, personne ne bouge, et l’on sent une atmosphère pesante, faite de peur, de lassitude ou de complaisance », a-t-elle insisté. Selon elle, certains partis politiques utilisent l’antisionisme comme paravent à l’antisémitisme, tandis que des décennies de renoncements ont abouti à des zones où « il n’y a plus un seul enfant juif dans certaines écoles de banlieue ». Elle a également évoqué l’augmentation des attaques contre les églises, y voyant une offensive plus large contre « l’enracinement de la France, ses valeurs et ses racines ». Valérie Boyer a enfin pointé la responsabilité d’« une partie de l’immigration » qui exprime ouvertement son hostilité envers les juifs. Elle appelle l’État à aller « beaucoup plus loin » dans la lutte, estimant que « ces actes se multiplient à une vitesse effrayante ».