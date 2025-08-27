Un hacker bénévole israélien raconte comment il sauve des vies de soldats à Gaza

Articles recommandés -

Raphaël Hayoun, hacker et décrypteur israélien, a livré sur i24NEWS un témoignage saisissant sur son rôle de bénévole dans la guerre à Gaza. « Je ne suis qu’un citoyen, je travaille bénévolement avec une équipe formidable, mais chaque jour nous sauvons des vies », a-t-il affirmé.

Raphaël Hayoun explique avoir récemment découvert des caméras ennemies surveillant les mouvements de Tsahal. « Le 20 août, j’ai commencé à les suivre. Le 22, j’ai transmis les informations aux assistants du ministre de la Défense. Les forces de sécurité ont ensuite agi », raconte-t-il. Selon lui, ces repérages permettent d’éviter embuscades, tirs de missiles antichars ou explosions piégées. « Quand j’identifie un danger, je transfère l’information en direct aux forces sur le terrain », insiste-t-il.

Malgré l’importance de ses alertes, Raphaël Hayoun agit sans statut officiel ni rémunération. « Je vis chez mes parents, je n’ai aucun revenu. Parfois des gens me fournissent du matériel, mais la plupart du temps je travaille seul, sans aide », confie-t-il. Il ajoute qu’une quarantaine de volontaires l’accompagnent dans ce travail de l’ombre, sacrifiant eux aussi leur vie familiale. Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’interception de renseignements, Hayoun dit avoir consacré sa vie à une mission : protéger les soldats israéliens et le peuple d’Israël. « J’ai manqué des moments familiaux pour ce travail. Mais notre objectif est clair : empêcher qu’un autre 7 octobre ne se reproduise », conclut-il.