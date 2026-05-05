Un "Shabbat national" aux États-Unis : la proposition inattendue de Donald Trump

L’idée peut surprendre, mais elle s’inscrit dans une stratégie plus large : instaurer un « Shabbat national » pour célébrer les 250 ans de l’indépendance américaine. Dans son intervention, Isaac Barchichat, vice-président de Republican Overseas France, décrypte une initiative portée par Donald Trump qui mêle symbolique religieuse, récit national et affirmation politique.

Prévu sur 24 heures, du vendredi soir au samedi, ce « Shabbat 250 » vise à mettre à l’honneur le repos, l’introspection et la gratitude. Mais au-delà de la dimension spirituelle, l’objectif est clair : inscrire l’héritage juif dans la narration américaine. « Trump ne fait jamais dans la demi-mesure », souligne Barchichat, rappelant que cette initiative s’inscrit dans une volonté de reconnaître la contribution historique des Juifs au développement des États-Unis.

Dans un contexte marqué par une recrudescence de l’antisémitisme, ce geste revêt également une portée symbolique forte. Il s’agit, selon lui, d’un signal de reconnaissance et de soutien à la communauté juive, mais aussi d’un rappel des racines spirituelles de la société américaine. Une dimension loin d’être anecdotique dans un pays où la référence à Dieu reste omniprésente, du « In God We Trust » aux discours politiques ponctués de « God bless America ».

L’initiative s’inscrit aussi dans une vision politique assumée : replacer la spiritualité au cœur du projet américain. Donald Trump aurait ainsi exprimé sa volonté de « remettre Dieu au centre de la société », notamment dans le système éducatif.

Enfin, ce « Shabbat national » apparaît comme un message adressé à l’international. Il réaffirme la proximité entre les États-Unis et Israël, deux nations qu'Isaac Barchichat décrit comme liées par des valeurs communes de liberté et de foi, mais aussi régulièrement ciblées par des critiques.

Entre geste symbolique, affirmation identitaire et outil politique, cette initiative illustre une nouvelle manière de conjuguer puissance et spiritualité dans le récit américain contemporain.