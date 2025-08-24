Une "forêt républicaine" pour Ilan Halimi : Franck Louvrier appelle les maires à agir contre l’antisémitisme

Articles recommandés -

À La Baule-Escoublac, un olivier a été planté devant l’hôtel de ville en hommage à Ilan Halimi, jeune homme assassiné en 2006 parce qu’il était juif, après que l’arbre dédié à sa mémoire à Épinay-sur-Seine a été tronçonné par des vandales. Une initiative portée par le maire Franck Louvrier, aux côtés de Mario Stasi, président de la Licra, et du président de la communauté juive locale.

Pour Franck Louvrier, ce geste symbolique doit devenir un réflexe partout en France : « Les 35 000 maires de France devraient le faire », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation nationale. Selon lui, « nous devons à tout prix montrer que l’antisémitisme n’est pas acceptable sur notre territoire ».

Le maire souligne l’importance pour les élus de sortir de la passivité : « Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs politiques, et c’est à nous de montrer notre opposition à ces comportements ignobles. » Il insiste sur la nécessité d’un soutien fort aux communautés juives, qui se sentent de plus en plus isolées face à la recrudescence d’actes antisémites. S’il salue les actions locales, Louvrier regrette un manque de fermeté nationale : « L’antisémitisme monte face à la lâcheté de certains politiques. » Pour lui, planter un arbre n’est pas un simple geste écologique, mais un acte républicain et un symbole de paix. Avec cette initiative, Franck Louvrier espère inspirer d’autres communes et rappeler que la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » s’applique aussi à la lutte contre la haine.