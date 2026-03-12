"Une nuit très difficile" : à Nahariya, les habitants du nord d’Israël sous les roquettes du Hezbollah
Arieh Betito, responsable du département Alya et intégration de l’association Lech Lecha, décrit une population éprouvée mais déterminée.
Les habitants du nord d’Israël ont vécu une nouvelle nuit sous tension, rythmée par les alertes et les tirs de roquettes en provenance du Liban. À Nahariya, Arieh Betito, responsable du département Alyah et intégration pour l’association Lech Lecha, décrit une situation particulièrement éprouvante pour la population locale.
« Cela a été une nuit très compliquée qui nous a rappelé les derniers jours de la précédente guerre avec le Liban », confie-t-il. Selon lui, les habitants ont été contraints de passer une grande partie de la nuit dans les abris, alors que les tirs se succédaient sans interruption. « Nous avons quasiment dû rester dans les abris toute la nuit », explique-t-il.
Malgré la fatigue et la tension, Arieh Betito affirme que de nombreux habitants restent déterminés. « Les gens comprennent que le Hezbollah cherche à jouer sur nos nerfs, à nous épuiser et à nous empêcher de nous reposer », dit-il. Mais, ajoute-t-il, beaucoup d’Israéliens se disent prêts à supporter cette épreuve « si c’est pour que ce soit la dernière fois ».
Selon lui, la population du nord aspire avant tout à mettre un terme à ce cycle de confrontations récurrentes. « C’est pesant de revivre cela tous les quinze ou vingt ans, parfois même plus souvent. Il faut que cela s’arrête », insiste-t-il.
Concernant les consignes de sécurité, Arieh Betito explique que les habitants ont parfois dû « lire entre les lignes » pour comprendre que la situation allait se dégrader. Des messages prudents diffusés par les autorités locales, notamment par le maire de Nahariya appelant les habitants à limiter leurs déplacements, ont été interprétés comme des signes d’une offensive imminente.
Il souligne également les difficultés rencontrées par les nouveaux immigrants, moins familiers avec ces codes informels d’alerte. « Certains ont pu être surpris hier soir », reconnaît-il.
S’il estime que les opérations militaires israéliennes pourraient affaiblir le Hezbollah, Arieh Betito se montre toutefois prudent. « Nous pourrons leur porter des coups sévères, mais dire que cette menace disparaîtra définitivement, je n’en suis pas sûr », conclut-il.