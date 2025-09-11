Une professeure française dénonce la montée des boycotts académiques visant Israël

Articles recommandés -

Invitée de du Prime jeudi soir sur i24NEWS, Céline Masson, professeur des universités, a dénoncé avec force l’annulation d’un colloque sur l’histoire des Juifs après le retrait de chercheurs de l’EHESS, sous pression d’un vote appelant au boycott des universités israéliennes.

« Chaque jour, nous sommes informés de nouveaux actes de boycott dans les universités européennes », a-t-elle alerté, évoquant un climat de défiance et de pressions grandissantes. Selon elle, cet antisionisme qui s’installe dans les campus peut véhiculer des discours aux relents antisémites, même lorsqu’ils ne sont pas explicitement formulés ainsi.

Céline Masson s’est dite « ahurie » que des chercheurs renoncent à participer à un colloque purement académique pour des raisons politiques. Elle a rappelé l’importance de la coopération scientifique, qui « doit dépasser la politique d’un pays » et rester fondée sur la liberté de penser et de communiquer. Elle a salué la réaction rapide de Rachida Dati, ministre sortante de la Culture, qui a condamné ce boycott sans hésitation. Mais elle a également exhorté le ministère de l’Enseignement supérieur et France Université, qui regroupe les présidents d’université, à prendre position clairement pour défendre la présence des chercheurs israéliens dans les institutions françaises et européennes.

L’universitaire a révélé que certains chercheurs israéliens craignent désormais de venir en France, redoutant l’hostilité dans les colloques. Elle appelle donc à « rompre le silence » et à soutenir activement ces collègues. Une tribune sera prochainement publiée pour dénoncer ces pratiques et rassembler la communauté académique au-delà des clivages politiques. Enfin, Céline Masson a annoncé qu’une délégation de chercheurs français se rendra en Israël en novembre pour exprimer directement son soutien. Elle a conclu en soulignant l’enjeu : « C’est important pour la transmission du savoir et pour l’image de nos universités, surtout face à l’inquiétude croissante des étudiants juifs en France. »