Venezuela : un impact limité sur les marchés pétroliers, selon Julien Mathonnière

Invité sur i24NEWS, Julien Mathonnière, économiste spécialiste des marchés pétroliers, a livré une analyse prudente de l’impact économique de l’intervention américaine au Venezuela et de ses répercussions sur les cours du brut.

Contrairement à certaines idées reçues, l’offre pétrolière vénézuélienne ne peut pas augmenter rapidement. Aujourd’hui, les exportations du pays atteignent environ 900 000 barils par jour, contre près de 2 millions à la fin des années 1990, à l’apogée de la compagnie nationale PDVSA. Même dans le scénario le plus optimiste, un doublement de la production resterait limité et ne représenterait qu’environ 1,5 % de l’offre mondiale, un volume insuffisant pour peser durablement sur les prix.

Selon Mathonnière, le marché mondial du pétrole est déjà largement saturé, et l’Arabie saoudite dispose des leviers nécessaires pour ajuster sa production et préserver la stabilité des cours. Il rejette également l’idée d’un renforcement durable du dollar lié à la crise vénézuélienne, estimant au contraire que la devise américaine pourrait entrer dans une phase de repli progressif en 2026.

Sur le plan industriel, les principaux bénéficiaires potentiels seraient les raffineurs américains, capables de traiter le brut vénézuélien, un pétrole très lourd, complexe à transporter et à raffiner. Des groupes comme Chevron, voici déjà détenteurs de dérogations, pourraient accroître leurs activités de manière graduelle.

À l’inverse, la Chine, longtemps premier client du pétrole vénézuélien, pourrait être pénalisée par des contraintes logistiques, la persistance des sanctions et la restructuration de ses raffineries indépendantes.

En conclusion, Julien Mathonnière souligne que, malgré le choc politique, les marchés pétroliers devraient rester dominés par les fondamentaux, limitant l’impact réel de la crise vénézuélienne.