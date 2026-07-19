Victoria Fettaya : entre cuisine, expatriation et nouvelle vie à New York

C'est durant la pandémie de Covid-19 qu'elle quitte Paris et lance son compte Fête à Cuisine, avec l'envie de partager des recettes accessibles et gourmandes.

« Pendant le confinement, j'ai commencé à reproduire les gâteaux de Cédric Grolet et de Cyril Lignac. Ça a pris tout de suite », raconte-t-elle. Ce qui n'était au départ qu'un loisir est rapidement devenu une activité suivie par une large communauté sur les réseaux sociaux.

Installée aujourd'hui à New York avec sa famille, Victoria Fettaya évoque une nouvelle qualité de vie, malgré l'éloignement de ses proches restés en France et en Israël. « Ce n'est pas évident tous les jours, mais mes enfants sont dans des écoles extraordinaires et nous sommes très heureux à New York », explique-t-elle.

Interrogée sur la montée de l'antisémitisme aux États-Unis depuis le 7 octobre 2023, elle affirme ne pas ressentir d'insécurité dans son quotidien. Vivant dans l'Upper West Side, elle décrit une importante présence de la communauté juive et des manifestations pro-palestiniennes qu'elle juge encadrées et généralement pacifiques, tout en reconnaissant que le climat a évolué ces dernières années.

Pour conclure, la créatrice de contenu partage sa recette emblématique des fêtes de Rosh Hashanah : une tarte renversée aux pommes, qu'elle accompagne volontiers d'une boule de glace à la vanille. Un dessert qu'elle décrit comme incontournable pour célébrer le Nouvel An juif, fidèle à l'esprit de convivialité qui caractérise son univers culinaire.