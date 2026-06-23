VivaTech 2026 : Israéliens, Marocains et Émiratis réunis sous la bannière « Abraham in Tech »

Au cœur de VivaTech, le grand rendez-vous annuel de l’innovation et des nouvelles technologies qui s’est tenu à Paris, un pavillon a particulièrement attiré l’attention : « Abraham in Tech ». Réunissant des entreprises israéliennes, marocaines et émiraties, cette initiative entend promouvoir la coopération économique et technologique née des Accords d’Abraham, dans l’un des plus importants salons consacrés à l’innovation au monde.

Sous une même bannière, quinze startups israéliennes, onze marocaines et quatre émiraties ont partagé un espace commun dédié aux échanges, aux rencontres professionnelles et à la recherche de partenariats. Santé, cybersécurité, intelligence artificielle, énergie ou encore greentech : les secteurs représentés reflétaient la diversité des écosystèmes technologiques des pays participants.

Pour Arié Bensemhoun, responsable de la branche française d'ELNET (European Leadership Network) et initiateur du projet, l’objectif est de faire de l’innovation un outil de rapprochement. « Nous avons voulu créer un grand événement diplomatique autour de l’innovation », explique-t-il. « Abraham in Tech permet à des entreprises de différents pays de se rencontrer et de travailler ensemble. »

Parmi les sociétés israéliennes présentes figurait notamment Neologic. Son directeur général, Avi Messica, souligne l’intérêt stratégique d’une telle participation : « Nous sommes venus pour rencontrer des partenaires potentiels, des investisseurs et développer de nouvelles collaborations. »

Au-delà des opportunités commerciales, les organisateurs mettent en avant une ambition plus large : démontrer que la coopération technologique peut contribuer à renforcer le dialogue entre les peuples. Une vision partagée par Maurice Lévy, cofondateur de VivaTech, qui estime que les startups peuvent jouer un rôle dans la construction de relations durables entre les pays de la région.

Malgré le contexte géopolitique tendu, plusieurs entrepreneurs israéliens affirment avoir reçu un accueil positif. Sharon Erez-Shai, dont l’entreprise a été créée pendant la guerre, évoque une atmosphère particulièrement ouverte et bienveillante au sein du pavillon. Même constat pour Avi Messica, qui assure n’avoir rencontré aucune hostilité en raison de son identité israélienne.

La participation israélienne s’inscrit également dans la dynamique de l’écosystème technologique de Tel-Aviv. Selon Michal Michaeli, directrice du développement économique international de la municipalité de Tel-Aviv, la métropole israélienne, récemment classée au quatrième rang mondial des écosystèmes de startups, continue d’attirer l’attention des investisseurs et des entrepreneurs internationaux.

À travers cette présence conjointe d’entreprises israéliennes, marocaines et émiraties, le pavillon « Abraham in Tech » a voulu illustrer le potentiel des Accords d’Abraham dans le domaine économique. Un message porté par les organisateurs : l’innovation peut constituer un terrain de dialogue et de coopération, même dans un environnement régional marqué par les tensions.