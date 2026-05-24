Walid Phares : «Le Liban n’a jamais réussi à construire une véritable identité nationale»

Invité sur i24NEWS, l’expert en politique étrangère Walid Phares a estimé que le système confessionnel libanais portait dès l’origine les germes de l’instabilité et des divisions actuelles.

Selon lui, le modèle mis en place sous le mandat français puis consolidé par le Pacte national de 1943 ne reflétait pas réellement les équilibres démographiques, religieux et politiques du pays. Le chercheur explique que les communautés chrétiennes libanaises ont historiquement conservé une orientation plutôt pro-occidentale, tandis qu’une grande partie des forces politiques musulmanes se sont inscrites dans une logique panarabe, anti-occidentale et anti-israélienne.

Walid Phares souligne toutefois que certains équilibres évoluent, notamment chez les Druzes, dont une partie manifeste désormais davantage de sympathie envers Israël depuis le 7 octobre et les récents événements en Syrie. Selon lui, le principal échec du Liban réside dans l’incapacité à construire une véritable identité nationale commune.

Il estime que le Pacte national reposait avant tout sur un compromis entre les élites sunnites et maronites de Beyrouth plutôt que sur une vision durable de coexistence nationale. L’expert considère qu’un système fédéral ou confédéral aurait peut-être permis une stabilité plus solide. Il observe aujourd’hui une montée des idées de séparation territoriale, notamment chez certains chrétiens et Druzes favorables à une forme de «petit Liban», distinct des régions sunnites et chiites davantage tournées vers le monde arabe musulman.