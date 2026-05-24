Washington privilégie Ormuz face au nucléaire iranien, estime Francis Perrin

Alors que les discussions entre Washington et Téhéran autour d’un possible mémorandum d’entente se poursuivent dans un climat d’incertitude, le chercheur à l’IRIS Francis Perrin estime que les États-Unis ont fait du détroit d’Ormuz leur priorité stratégique absolue, reléguant au second plan plusieurs dossiers sensibles liés à l’Iran.

Invité sur i24NEWS, le spécialiste des questions énergétiques explique qu’avant la récente escalade régionale, trois sujets dominaient les préoccupations américaines : le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques et «l’axe de la résistance» soutenu par Téhéran. Mais la menace iranienne de bloquer le détroit d’Ormuz aurait profondément modifié les priorités de Washington.

«On a clairement l’impression que ce quatrième sujet est maintenant, vu de Washington, le sujet numéro un», affirme Francis Perrin. Il rappelle qu’environ 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié transitent par Ormuz, sans compter les produits pétrochimiques, les engrais, l’aluminium ou encore l’hélium.

Pour le chercheur, il est «absolument inconcevable» pour les États-Unis de laisser l’Iran contrôler un passage stratégique mondial aussi vital. Washington chercherait donc avant tout à obtenir la réouverture du détroit, en échange notamment d’un dégel partiel des avoirs iraniens et d’un allègement de certaines sanctions économiques.

Francis Perrin estime toutefois que cette approche alimente une forte frustration en Israël. Selon lui, l’État hébreu a le sentiment d’être progressivement marginalisé dans les négociations menées notamment via le Pakistan et le Qatar.