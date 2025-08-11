"Wikipédia est en train de réécrire l’histoire" : l’alerte d’une chercheuse israélienne

Articles recommandés -

Sur le plateau d’i24NEWS, Shlomit Acharoni-Lir, auteure et chercheuse à l’université de Haïfa, a exprimé de vives inquiétudes quant à la possible nomination de Ravan Jaafar Altaie, finaliste pour rejoindre le conseil d’administration de la fondation Wikimedia, maison mère de Wikipédia. L’universitaire dénonce « une promotion d’opinions haineuses » et un risque majeur de manipulation des faits historiques.

Selon elle, le cas de cette candidate irakienne, accusée d’avoir relayé des contenus niant les crimes du 7 octobre et diffusé des symboles utilisés par le Hamas, « dépasse le problème de neutralité » et traduit une volonté assumée de « créer une histoire alternative ». « Wikipédia est l’un des premiers résultats sur Google, la base de nombreux moteurs d’intelligence artificielle. Si des récits biaisés y sont intégrés, ils touchent des milliards de lecteurs », alerte-t-elle. Pour Shlomit Acharoni-Lir, ce n’est pas seulement Israël qui est concerné, mais « la transmission même de l’histoire ». Elle rappelle que le projet initial de Wikipédia — partager librement les connaissances — est dévoyé sur les sujets sensibles, en particulier le conflit israélo-palestinien, où « un biais clair et constant » serait observable. La chercheuse évoque l’influence croissante d’un courant « anti-israélien » qu’elle distingue du simple soutien à la cause palestinienne. « Il ne s’agit pas seulement d’anti-sionisme, mais d’une négation du droit d’Israël à exister », affirme-t-elle, dénonçant une « normalisation de la haine des Juifs » dans certaines sphères, y compris au sein de grandes entreprises technologiques. Face à ce qu’elle qualifie de « nouvel antisémitisme », elle met en garde contre les effets d’une « ignorance dangereuse » qui se répand via des plateformes considérées comme fiables. « Ce n’est pas seulement un mauvais signe pour les Juifs, c’est un mauvais signe pour toute société qui prétend défendre la vérité et la neutralité », conclut-elle.