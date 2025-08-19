Yaëlle Ifrah : "La guerre a un coût, et ce sont les citoyens qui paient"

Articles recommandés -

Invitée sur i24NEWS, la spécialiste des questions économiques Yaëlle Ifrah a dressé un constat préoccupant sur les répercussions de la guerre sur les finances israéliennes. Selon elle, l’augmentation massive du budget de la Défense – 31 milliards de shekels supplémentaires – risque de creuser lourdement le déficit, malgré les coupes opérées dans d’autres ministères.

« Ce sont près de 30 milliards de shekels qui devront être financés par la dette », souligne Yaëlle Ifrah. En parallèle, une coupe transversale de 3,5 % a été imposée à tous les ministères. Les portefeuilles les mieux dotés, comme celui de la Sécurité nationale dirigé par Itamar Ben Gvir, verront leurs budgets amputés de façon plus importante. La Santé, elle, sera relativement épargnée, mais les conséquences se feront sentir dans la qualité des services publics.

Parmi les mesures les plus sensibles, la réduction de 18 % du financement du « panier de médicaments », ce qui pourrait priver des patients atteints de cancers ou de maladies graves de traitements essentiels. D’autres allocations, comme celles destinées aux familles ou à l’enfance en danger, seront également touchées. « Ce sont les citoyens les plus fragiles qui paieront le prix », avertit Ifrah. L’économiste rappelle aussi que la population contribue déjà lourdement : hausse de la TVA, augmentation des cotisations sociales, suppression d’un jour férié dans la fonction publique et gel des salaires négociés avec la Histadrout. Et de prévenir : « D’autres prélèvements fiscaux sont à prévoir. » Une lettre ouverte publiée dans Yediot Aharonot par deux anciens gouverneurs de la Banque d’Israël, Karnit Flug et Yaacov Frankel, vient renforcer l’alerte. Ces figures réputées prudentes mettent en garde contre une « dérive budgétaire » si Israël devait occuper durablement Gaza : le coût de la santé, de l’éducation et des infrastructures de l’enclave pourrait atteindre « des dizaines de milliards par an ». « Rien n’est gratuit. Les armes et équipements ne nous sont pas offerts, ce sont les citoyens qui paient », rappelle Yaëlle Ifrah. Et de conclure avec gravité : « La guerre a un coût. C’est pour cela qu’elle doit avoir une fin.