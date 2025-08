Yana Grinshpun : le silence de l’ONU, fruit d’une propagande totalitaire

Articles recommandés -

Yana Grinshpun, analyste du discours, a dénoncé sur i24NEWS le silence complice de l’ONU face à la barbarie du Hamas et la facilité avec laquelle les médias s’en prennent à Israël, une démocratie luttant contre le terrorisme. « Pourquoi est-il si difficile de condamner le Hamas et si facile d’accuser Israël ? », s’interroge-t-elle, pointant une propagande de 60 ans, mêlant relents communistes et narratifs des Frères musulmans, qui dépeint le peuple juif comme « le mal absolu ». Elle évoque un incident personnel où son fils a été accusé à l’école d’avoir « volé les terres », illustrant l’impact de cette rhétorique sur les mentalités.

Yona Grinshpun critique l’annonce d’Emmanuel Macron sur la reconnaissance d’un État palestinien, qu’elle juge alignée sur les exigences des Frères musulmans, qui rejettent pourtant tout État. « La dénazification de l’Europe n’a pas été achevée », affirme-t-elle, liant l’indifférence des médias et des politiques à une propagande totalitaire persistante. Elle révèle des contacts entre le gouvernement français et le Hamas avant le 7 octobre, ainsi que l’accueil de 230 étudiants palestiniens sélectionnés par le Hamas, dénonçant une « invitation » déguisée du groupe terroriste en Europe. Pour Yona Grinshpun, reconnaître un État palestinien dans ce contexte équivaut à encourager le Hamas, sapant les droits humains que l’ONU devrait défendre.