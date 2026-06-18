Yigal Palmor : "Un jackpot pour l’Iran, Israël est le grand perdant"

L’accord entre Washington et Téhéran suscite une vive inquiétude en Israël. Invité mercredi soir de L’Édition du Soir sur i24NEWS, Yigal Palmor, ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et directeur des relations internationales de l’Agence juive, a livré une analyse des négociations menées par Donald Trump.

Pour Palmor, le constat est sans appel : « C’est tout à fait le jackpot pour l’Iran. » Selon lui, la République islamique obtient non seulement les objectifs qu’elle recherchait, mais également des concessions supplémentaires qu’elle n’espérait peut-être même pas obtenir.

L’ancien diplomate attribue cette évolution à l’impatience du président américain. Il estime que Donald Trump privilégie avant tout les considérations économiques, la stabilité des marchés financiers et les intérêts commerciaux américains. Face à lui, les négociateurs iraniens auraient su tirer profit de leur longue expérience diplomatique et de leur culture de la négociation.

Mais ce sont surtout les déclarations du président américain concernant les missiles balistiques iraniens qui ont provoqué la stupeur à Jérusalem. Pour Yigal Palmor, accepter que l’Iran conserve de telles capacités militaires représente un changement majeur et inquiétant.

« Israël est le grand perdant », affirme-t-il. Selon lui, les exigences sécuritaires israéliennes ont été écartées et les lignes rouges défendues depuis des années semblent avoir disparu des discussions.

Plus inquiétant encore, Palmor redoute que le texte final comporte d’autres concessions importantes, notamment sur le dossier nucléaire iranien. Il estime que les résultats des négociations dépassent déjà les scénarios les plus pessimistes envisagés par de nombreux experts israéliens.

À ses yeux, cet accord marque moins une avancée diplomatique qu’un recul stratégique majeur pour Israël, avec des conséquences potentiellement durables pour l’équilibre régional.