Zadok Yehezkeli : "Nous reviendrons à la Vuelta malgré la haine et la violence"

Articles recommandés -

Invité du Prime ce lundi soir sur i24NEWS, Zadok Yehezkeli, directeur de la communication d’Israël Premier Tech, est revenu sur les graves incidents qui ont marqué la Vuelta 2025.

Il raconte comment, dès le début de la course, des activistes pro-palestiniens ont perturbé l’événement, bloquant le peloton et mettant les coureurs en danger. « C’était parfaitement organisé et coordonné, quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant », a-t-il expliqué. Selon lui, des milliers de manifestants attendaient l’équipe israélienne tout au long du parcours, notamment à Bilbao, où les tensions ont atteint leur paroxysme.

Yehezkeli confie que certains coureurs, surtout les étrangers, étaient en état de choc. « Ils ne font pas partie de ce conflit, mais ils ont été pris pour cibles », dit-il. La violence a été telle qu’un dirigeant espagnol a demandé à l’équipe de quitter la course pour leur sécurité.

Malgré tout, Israël Premier Tech refuse de céder à l’intimidation. « Nous reviendrons l’an prochain. Nous avons le droit de participer à toutes les courses et nous espérons que la sécurité sera assurée pour toutes les équipes et pour ce sport », affirme Yehezkeli, déterminé à continuer à faire rayonner l’équipe sur la scène internationale.