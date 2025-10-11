השחקנית וזוכת האוסקר דיאן קיטון מתה בגיל 79

השחקנית וזוכת האוסקר דיאן קיטון מתה הלילה (שבת, שעון ישראל). קיטון, אמריקנית תושבת לוס אנג'לס, הייתה ידועה בין היתר בזכות תפקידה בסרטו של וודי אלן "הרומן שלי עם אנני" (1977) ו"הסנדק" (1927).

הסרט "הרומן שלי עם אנני" זיכה אותה בפרס אוסקר לשחקנית הטובה ביותר ובפרס גלובוס הזהב. דיאן קיטון, נולדה בתור דיאן הול בלוס אנג'לס שבקליפורניה, היא הבכורה מבין ארבעה ילדים. את שם משפחתה שינתה דיאן לשם אמה, בשל כך שהשם המקורי שלה כבר היה תפוס על ידי שחקנית אחרת.