שוטט בתחתונים ברחוב: הראפר ליל נאז אקס אושפז בחשד למנת יתר

הזמר האמריקני נעצר בלוס אנג'לס, אחרי שהתעמת עם שוטרים - ואושפז בבית חולים, כך דווח ב-TMZ • תיעוד שהגיע לידי האתר, מראה את הראפר כשהוא משוטט ללא בגדים בשדרות ונטורה בעיר
הראפר האמריקני ליל נאז אקס אושפז הבוקר (חמישי) בלוס אנג'לס עקב חשד למנת יתר, כך דווח באתר ״TMZ״. תיעוד שהגיע לידי האתר, מראה את הזמר כשהוא משוטט בתחתונים בלבד בשדרות ונטורה, אחד הצירים המרכזיים בעמק סן פרננדו שבעיר, בסביבות השעה ארבע לפנות בוקר.
מספר אנשים שהיו באיזור דיווחו על התקרית למשטרה. שוטרים ממשטרת לוס אנג'לס שהגיעו למקום יצרו קשר עם נאס, שלפי הדיווחים הסתער עליהם - והוא נעצר.
השוטרים אמרו לפראמדיקים שהוא סובל ממנת יתר אפשרית, כך על פי הדיווח ב-TMZ, והוא פונה לבית החולים.
