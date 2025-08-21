שוטט בתחתונים ברחוב: הראפר ליל נאז אקס אושפז בחשד למנת יתר

הזמר האמריקני נעצר בלוס אנג'לס, אחרי שהתעמת עם שוטרים - ואושפז בבית חולים, כך דווח ב-TMZ • תיעוד שהגיע לידי האתר, מראה את הראפר כשהוא משוטט ללא בגדים בשדרות ונטורה בעיר

רון צור ■ קשב דסק החוץ 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה