הזוכה בפרס נובל לספרות הוא לאסלו קרסנהורקאי ההונגרי

לאסלו קרסנהורקאי הוא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2025, כך הודיעה היום (חמישי) האקדמיה המלכותית השבדית.

כמה מיצירותיו של קרסנהורקאי, כולל הרומנים שלו "שטנטנגו" (1985) ו"מלנכוליה של ההתנגדות" (1989), עובדו לסרטים עלילתיים על ידי "בלה טאר". הוא ידוע ברומנים קשים ותובעניים, שלעתים קרובות מתויגים כפוסט-מודרניים, בעלי נושאים דיסטופיים ומלנכוליים. הוא זכה בעבר בפרס מאן בוקר הבין-לאומי, והוזכר לעיתים קרובות כמועמד המוביל לזכייה בפרס נובל לספרות.

אמש, נודע כי שלושה חוקרים אמריקנים, ג'ון קלארק, מישל דבורט וג'ון מרטינס, זכו בפרס נובל לפיזיקה לשנת 2025. על פי ועדת הפרס, שלושת החוקרים האמריקנים הביאו ל"גילוי מינהור קוונטי-מכני מקרוסקופי וכימות אנרגיה במעגל חשמלי".

בהמשך השבוע צפויה ההכרזה על הפרסים הנוספים - ושיאם ביום שישי הקרוב, עם ההכרזה על פרס נובל לשלום.