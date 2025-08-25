הקמפיין החדש של קוקה קולה שמקשר צרכנים עם יוצרי תוכן

מומלצים -

קוקה-קולה משיקה בימים אלה מהלך קיץ חדש עם מיקוד במוזיקה, המזמין את הצרכנים והגולשים לקחת חלק ביצירת תוכן עם סאונד הקיץ של קוקה-קולה.

במוקד המהלך - Coca-Cola Summer Sound: סאונד מוזיקלי ייחודי שבו ישולבו אלמנטים סנסוריים שהמעבירים את חווית המותג ומזוהים איתו. הגולשים יוזמנו לייצר את התוכן שלהם בהשראת הסאונד ולהעלות אותו לאפליקציית קוקה-קולה או הסושיאל, לשתף ברשתות ולהיות חלק מחווית הקיץ של קוקה-קולה. הפעילות תעלה בקרוב בהובלת יוצרי רשת מוכרים.

כל אחד מיוצרי התוכן יבחר את המשתתפים הבולטים במיוחד שיזכו במקרר קוקה-קולה אישי ופחיות קוקה-קולה/קוקה-קולה ZERO. תכנים נבחרים מתוך ההשתתפות הדיגיטלית ישולבו בפלטפורמות הרשמיות של קוקה-קולה.

ההשתתפות בפעילות מגיל 16 ומעלה. פרטים נוספים ניתן למצוא באפליקציית קוקה-קולה או אצל היוצרים המשתתפים.