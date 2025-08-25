הקמפיין החדש של קוקה קולה שמקשר צרכנים עם יוצרי תוכן
קוקה-קולה מזמינה את קהל הצרכנים לפעילות המוזיקלית של הקיץ עם אומנים ויוצרי תוכן • המהלך החדש ישלב יצירת תוכן אישי עם סאונד מוזיקלי מקורי שנוצר במיוחד עבור הקמפיין
קוקה-קולה משיקה בימים אלה מהלך קיץ חדש עם מיקוד במוזיקה, המזמין את הצרכנים והגולשים לקחת חלק ביצירת תוכן עם סאונד הקיץ של קוקה-קולה.
במוקד המהלך - Coca-Cola Summer Sound: סאונד מוזיקלי ייחודי שבו ישולבו אלמנטים סנסוריים שהמעבירים את חווית המותג ומזוהים איתו. הגולשים יוזמנו לייצר את התוכן שלהם בהשראת הסאונד ולהעלות אותו לאפליקציית קוקה-קולה או הסושיאל, לשתף ברשתות ולהיות חלק מחווית הקיץ של קוקה-קולה. הפעילות תעלה בקרוב בהובלת יוצרי רשת מוכרים.
כל אחד מיוצרי התוכן יבחר את המשתתפים הבולטים במיוחד שיזכו במקרר קוקה-קולה אישי ופחיות קוקה-קולה/קוקה-קולה ZERO. תכנים נבחרים מתוך ההשתתפות הדיגיטלית ישולבו בפלטפורמות הרשמיות של קוקה-קולה.
ההשתתפות בפעילות מגיל 16 ומעלה. פרטים נוספים ניתן למצוא באפליקציית קוקה-קולה או אצל היוצרים המשתתפים.