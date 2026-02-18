המנון המחאה הבינלאומי "Bella Ciao", שזכה לעדנה מחודשת כסימן ההיכר של סדרת הלהיט "בית הנייר", אינו רק שיר איטלקי - אלא ככל הנראה גלגול מודרני של נעימת כליזמר יהודית ממזרח אירופה.

גילויים מהשנים האחרונות מצביעים על כך שהמלודיה המזוהה עם המאבק בפשיזם הוקלטה לראשונה בגרסה כמעט זהה על ידי מוזיקאי יהודי בניו יורק, עשורים לפני שהפכה לשיר הפרטיזנים המוכר.

התפנית בעלילה החלה בשנת 2006, כאשר המהנדס האיטלקי פאוסטו ג'ובנארדי רכש בפריז תקליטור של מוזיקת כליזמר יהודית. להפתעתו, הוא גילה בו רצועה בשם "Dus Zekele Koilen" (שקית הפחם הקטנה), שהוקלטה בשנת 1919 על ידי האקורדיוניסט מישקה זיגאנוף.

זיגאנוף, יהודי יליד אודסה שהיגר לארצות הברית, ניגן נעימה שהקו המלודי שלה זהה כמעט לחלוטין לזה של "Bella Ciao".

למרות הזיהוי המוחלט של השיר עם תנועת ההתנגדות האיטלקית במלחמת העולם השנייה, התיעוד הרשמי הראשון של הגרסה הפרטיזנית הופיע רק בשנת 1953. היסטוריונים של מוזיקה טוענים כי בזמן המלחמה עצמה, השיר לא היה נפוץ בקרב הלוחמים ביערות כפי שנהוג לחשוב, אלא הפך להמנון רשמי רק לאחר סיומה.

החשיפה עוררה סערה באיטליה ופורסמה בהרחבה בעיתון "לה רפובליקה" ב-2008. לפי התזה המרכזית, המנגינה נדדה בין קהילות יהודיות ואירופיות והגיעה לאיטליה, שם "הולבשו" עליה מילים חדשות. עם זאת, חוקרים איטלקיים ציינו בזהירות כי המקורות המדויקים של שירי עם הם לרוב "נזילים" וקשה לקבוע בוודאות מוחלטת לגבי ייחוסם.

ההשערה המקבילה, שאינה סותרת בהכרח את המקור היהודי, גורסת כי המלודיה התפתחה משירי עבודה של נשים בשדות האורז (Mondine) בצפון איטליה בסוף המאה ה-19, שמחו על תנאי העסקתן.

הדמיון בין "שקית הפחם" היידישית לבין שירי העובדים האיטלקיים בשדות האורז מרמז על כור היתוך תרבותי חוצה גבולות.

ב-2022 השיר הפך לאחד מהשירים הנפוצים ביותר במחאת החיג'אב באיראן ובהמשך גם הפך לשיר המחאה של אוקראינה נגד הרוסים מאז תחילת המלחמה.