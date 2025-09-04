הפסד נוסף להסברה הישראלית: הסרט שסוחף את העולם

מומלצים -

מחיאות הכפיים לא פסקו למשך עשרים וארבע דקות, וקריאות "שחררו את פלסטין" פלחו האוויר בסוף הקרנת הסרט "קולה של הינד רג'אב" אתמול (רביעי) בפסטיבל הסרטים הבין לאומי בונציה.

הסרט גולל את סיפור מותה של הילדה הינד רג'אב, בת השש, שפונתה עם משפחתה מהעיר עזה לקראת פעילות כוחות צה"ל במסגרת מלחמת חרבות ברזל. למי שהשם הינד רג'אב מצלצל מוכר, מדובר באותה הילדה שעל שמה הוקמה הקרן שצדה חיילי צה"ל ברחבי העולם. לפי תחקירים שונים מהעולם, רג'אב נורתה ב-29 בינואר בשנה שעברה, כשכוחות פתחו באש על הרכב בו שהתה עם משפחתה.

לטענת אותם הארגונים, מדובר בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל, לטענה זו לא התקבל אימות רשמי. משפחתה של רג'אב יצרה קשר עם הסהר האדום בשיחת טלפון, בשעה שירי התבצע על רכבם, לבסוף נותרה הינד לבדה בשיחה במשך כשלוש וחצי שעות, ולבסוף נותק איתה הקשר. השיחה הזו מוקרנת בסרט. כוכבת הסרט סג'ה קילני, קראה במסיבת העיתונאים, שהייתה פוליטית למדי ומלאה בקריאות נגד ישראל, להפסיק את הכיבוש, כלשונה.

לבסוף נמצא רכבה של הינד, והיא נמצאה מתה עם משפחתה. בין מפיקי הסרט גם השחקן ההוליוודי המוכר חואקין פיניקס, איתו גם בראד פיט ועוד כמה שמות נוצצים. חלקם גם הגיעו אתמול להקרנה. הסרט זכה לשבחים ואף מועמד לפרס הסרט הבין-לאומי הטוב ביותר, כנציג תוניסיה, בטקס פרסי האוסקר ה-98.

חזית נוספת התווספה לקרב ההסברה, והיא חזית תעשיית הבידור, אך נראה שגם שם, סיפורי התושבים העזתים, שחלקם כפי שלמדנו להכיר, לא מדייקים את המציאות בפועל, שובים את דעת הקהל ואת בכירי התעשייה, שאף הזילו דמעה בהקרנה.

צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית" בתחילת העמוד